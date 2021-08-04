3554 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 3554 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 475,

город Шымкент - 301,

Акмолинская область - 177,

Актюбинская область - 410,

Алматинская область - 148,

Атырауская область - 84,

Восточно-Казахстанская область - 73,

Западно-Казахстанская область - 142,

Карагандинская область - 750,

Костанайская область - 266,

Кызылординская область - 140,

Мангистауская область - 156,

Павлодарская область - 128,

Северо-Казахстанская область - 189,

Туркестанская область - 115.

Итого выздоровевших в Казахстане - 492689.



