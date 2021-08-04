08:15, 04 Август 2021 | GMT +6
3554 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 3554 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 475,
город Шымкент - 301,
Акмолинская область - 177,
Актюбинская область - 410,
Алматинская область - 148,
Атырауская область - 84,
Восточно-Казахстанская область - 73,
Западно-Казахстанская область - 142,
Карагандинская область - 750,
Костанайская область - 266,
Кызылординская область - 140,
Мангистауская область - 156,
Павлодарская область - 128,
Северо-Казахстанская область - 189,
Туркестанская область - 115.
Итого выздоровевших в Казахстане - 492689.