353 новых случая КВИ зарегистрировали в Алматы, вакцинировано свыше 10 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ходе вакцинации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 1 июля зарегистрировано 353 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 312 случаев с симптомами и 41 без симптомов. Выписано всего 46, поступило – 115. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) находится 771 человек (54 ребенка). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 58. На ИВЛ – 10, на неинвазивной ИВЛ – 25, High flow занято – 19 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 634 пациента, с симптомами – 1418 с легкой и средней степенью, без симптомов – 216», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

С 1 февраля по 1 июля вакцинировано – 472 444 человек. За прошедшие сутки вакцинировано 10 899 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 81 202 человека.

В городе функционирует 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействовано 307 прививочных бригад из 1 256 человек.