353 человека отобрано в кадровый резерв «Правительства для граждан»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 1 марта 2021 года стартовал отбор в кадровый резерв «Правительства для граждан», который завершился 30 апреля. С 1 по 12 марта проходила регистрация участников – поступило 1873 заявки. Учитывая опыт президентского кадрового резерва, кандидаты проходили отбор, состоящий из нескольких этапов. Они сдавали тесты и провели собеседование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Правительства для граждан».

Как рассказали в пресс-службе, претендентов отбирала специальная комиссия в состав которой вошли депутаты Парламента РК, представители СМИ, государственные и общественные деятели, HR-специалисты, представители Агентства по делам государственной службы и Агентства по противодействию коррупции, члены Национального совета общественного доверия, члены Совета директоров и Правления Госкорпорации.

По итогам заключительного этапа в «Пул талантов» зачислено 353 человека.

«Проект «Пул талантов» поддержал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, который поручил нам обеспечить максимальную прозрачность при отборе. Принять участие мог любой желающий казахстанец. Уверен, что реализация проекта поможет реальному внедрению в Госкорпорации принципов меритократии и созданию социальных лифтов. Первые назначения из кадрового резерва начнутся уже в ближайшее время, как только появятся подходящие вакансии», – рассказал Адил Кожихов, председатель правления «Правительство для граждан».

Главная цель проекта – найти перспективных работников, развивать их компетенции, и в дальнейшем выдвигать на вакантные руководящие должности.

При разработке отбора был изучен опыт похожих проектов – «Президентского молодежного кадрового резерва», «Отраслевых менеджеров Академии Елбасы» и «Жас Өркен». «Пул талантов» стал четвертым крупным проектом по созданию кадрового резерва в Казахстане.



