3500 грантов для колледжей и 100 грантов для вузов выделено в этом году в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения качественного и доступного образования в ЗКО выделено 3500 грантов для колледжей и 100 грантов для вузов для студентов из многодетных и малообеспеченных семей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках исполнения инициатив Главы государства в регионе реализуется «Дорожная карта развития молодежи Западно-Казахстанской области», которая охватывает 4 основных направления: обеспечение качественного и доступного образования, организация системного досуга молодежи, решение вопросов занятости и трудоустройства, создание условий для личностного и профессионального роста.

«По первому направлению в этом году для студентов из многодетных и малообеспеченных семей планируется выделить 100 грантов для ВУЗов и в рамках государственного образовательного заказа порядка 3500 грантов для колледжей региона по рабочим специальностям. Все это делается для поддержки молодежи в обеспечении доступным образованием. Также в целях решения вопросов трудоустройства и занятости и создания социальных лифтов для молодежи реализуются программы «С дипломом в село», «Молодежная практика», «Жасыл ел». Дополнительно увеличено количество и объем микрокредитов для молодых предпринимателей», – отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики ЗКО Нурхат Ораш.

Для организации досуга и поддержания здорового образа жизни молодежи в области реализуется проект «Доступный спорт». За последние три года в рамках проекта в г. Уральске и районах области были построены и сданы в эксплуатацию более 130 спортплощадок для игр в футбол, волейбол, баскетбол и streetworkout, два физкультурно-оздоровительных комплекса. Также по области в целях поддержки инициативной молодежи и реализации молодежных стартап-проектов функционируют 13 коворкинг-центров.



