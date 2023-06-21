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350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Июня 2023, 10:41
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении ОПГ в сфере транспортного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

«Приговором суда и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Астане Кудайбергенов К. и его сообщница Шумбасова Б. осуждены к 10 годам лишения свободы.

Оба обвинялись в создании и руководстве организованной преступной группой, подделке диагностических карт и внесении ложных сведений в информационную систему о прохождении технического осмотра», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Другие тринадцать участников ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы, еще 4 лица приговорены к 2 годам ограничения свободы.

Также приговором суда признаны виновными в получении взяток другие должностные лица.

Всего ОПГ незаконно зарегистрировала около 350 тысяч автотранспортных средств.


Астана   Борьба с преступностью   Транспорт   Другие государственные органы   Легализация. Приватизация   Борьба с коррупцией  
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