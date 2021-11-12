350 спортсменов из четырех стран участвуют в турнире памяти Жаксылыка Ушкемпирова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе стартовал международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Труда Казахстана, олимпийского чемпиона и чемпиона мира по греко-римской борьбе Жаксылыка Ушкемпирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, состязания проходят в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. В открытом международном турнире среди юношей памяти Жаксылыка Ушкемпирова принимают участие около 350 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

В открытии турнира принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, пожелав спортсменам удачи.

«Сегодня мы собрались во Дворце спорта «Тараз-Арена», который назван именем чемпиона мира и чемпиона Олимпиады в Москве Жаксылыка Ушкемпирова. Он показал всему миру непоколебимый спортивный дух и единство казахстанцев. Молодежь должна брать пример с таких людей. Аулиеатинская земля воспитала немало именитых спортсменов. Я уверен, что наши тренеры воспитают новых чемпионов. Не зря на сегодняшнем мероприятии почетными гостями стали олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Ведь присутствие олимпийских чемпионов Ермахана Ибраимова, Юрия Миличенко, призеров Олимпиады Болата Жумадилова, Елдоса Сметова, Акжурека Танатарова дает большие силы юным спортсменам. Желаю всем участникам соревнований удачи», - обратился к ним глава региона.

Выступившие олимпийские чемпионы Ермахан Ибраимов и Юрий Миличенко отметили, что каждая победа спортсмена – это результат неустанного труда.

Родная сестра прославленного чемпиона Шырынкуль Ушкемпирова выступила с трогательной речью, выразив признательность Елбасы, Президенту, акиму области за добрую память о брате.

В первых поединках жамбылские борцы Аян Махметали (51 кг) и Бейбарс Шымырбек (71 кг) одержали победу над соперниками. Кыргызский борец Сабит Шамшиди одержал победу над актюбинцем Нурланом Акылбеком. Турнир продлится до 14 ноября.

Жаксылык Ушкемпиров, являющийся уроженцем Жамбылской области, был первым казахом, ставшим олимпийским чемпионом по борьбе. Этого успеха он добился в 1980 году на Олимпийских играх в Москве.

Родился Жаксылык Ушкемпиров 6 мая 1951 года в Жамбылской области. Борец классического стиля, чемпион мира, чемпион летних Олимпийских игр-1980.

На Олимпийских играх спортсмен боролся в весовой категории до 48 килограммов. В 1974 - 1984 годах работал инструктором Государственного спорткомитета Казахской ССР, в 1984 - 1993 годах - директор спортивной школы республиканского профсоюзного комитета. С 1993 года являлся директором спортивного клуба «Жаксылык».

В 2017 году Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Жаксылыку Ушкемпирову было присвоено звание «Герой труда Казахстана».

В 2019 году о жизни Жаксылыка Ушкемпирова был снят художественный фильм «Жаксылык» (Казахстан).