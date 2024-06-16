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    18:00, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    350 сообщений о нарушении прав детей поступило в телеграм-бот акмолинской прокуратуры

    350 сообщений о нарушении прав детей поступило в телеграм-бот акмолинской прокуратуры
    Фото: freepik.com

    Только с начала текущего года в телеграм-бот «URPAQ», созданный прокуратурой Акмолинской области, поступило свыше 350 сообщений по фактам буллинга, вымогательства, неисполнения родительских обязанностей и детского травматизма. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Телеграм-бот «URPAQ» представляет собой автоматизированную систему для сбора сведений о нарушениях прав детей и оперативного реагирования на них, профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе детского травматизма, оказания психологической и консультативной помощи, — пояснили в ведомстве.

    С начала 2024 года в бот поступило свыше 350 сообщений по фактам буллинга, вымогательства, неисполнения родительских обязанностей, детского травматизма и так далее. При этом в регионе предотвратили свыше 10 фактов буллинга в школах, 147 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, одно лицо освобождено от занимаемой должности.

    — К примеру, в январе текущего года поступило сообщение о систематическом употреблении наркотических средств в одной из неблагополучных семей города Кокшетау. После выезда и проверки сообщения сотрудником прокуратуры в доме в детском игрушечном стаканчике обнаружена марихуана. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК, — поделились в ведомстве.

    На сегодня созданный прокуратурой Акмолинской области телеграм-проект переняли прокуратуры других областей и реализуют у себя. Теперь платформой пользуются более 60 тысяч пользователей.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Дети Буллинг Прокуратура Социальные сети Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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