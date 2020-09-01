350 семейных дебоширов наказали в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 300 семейных дебоширов привлечено к административной ответственности в Актюбинской области за две недели проведения ОПМ «Быт», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 12 по 30 августа на территории области проводилось ОПМ «Быт» в целях профилактики и предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пьяной преступности. Участковыми инспекторами полиции за совершение различных правонарушений к административной ответственности было привлечено более 1600 актюбинцев. В том числе были привлечены к административной ответственности свыше 350 семейных дебоширов. За появление в пьяном виде в общественном месте и распитие спиртных напитков в полицию было доставлено более 580 человек, за уклонение от воспитания и обучения несовершеннолетних детей привлечены 42 родителя», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Также было выявлено и поставлено на учет более 770 лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе в отношении 620 человек вынесены защитные предписания, установлены судом особые требования к поведению правонарушителя в отношении 134 лица. Кроме того, сотрудниками ювенальной полиции выявлено и поставлено на профилактический учет более 50 неблагополучных семей.
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