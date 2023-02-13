350 объектов незаконно построены на приаэродромных территориях аэропортов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил о многочисленных нарушениях закона при предоставлении местными исполнительными органами земель вблизи аэропортов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с п.4 ст.90 Закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» запрещается размещать на расстоянии ближе 15 километров от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц. Вопреки этому запрету на приаэродромных территориях аэропортов возведено 350 объектов, которые привлекают массовое скопление птиц», - написал Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

Расположение полигонов твердо-бытовых отходов и несанкционированных свалок вблизи аэропортов ухудшили и без того крайне нестабильную ситуацию, связанную с обеспечением безопасности воздушных перевозок.

В зоне аэропорта Алматы функционирует свыше 10 таких объектов. Без одобрения Комитета гражданской авиации в 4-километровой зоне аэропорта в Шымкенте возведено 1 303 объекта.

«Нарушение пп.5 и 6 Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, утвержденных постановлением Правительства от 12 мая 2011 года 504. Подобные факты выявлены во всех регионах страны (за исключением Костанайской области), где без соответствующего согласования возведено более 100 тысяч различных строительных объектов», - добавил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что более 20 жилых домов расположены рядом со взлетной полосой аэропорта Алматы.