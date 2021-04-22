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    21:24, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    350 кг рыбы выловил незаконно житель Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области задержан мужчина, выловивший сетью 350 килограммов рыбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники отдела полиции Улытауского района проводили оперативно-профилактические мероприятие «Нерест». Вечером стражи порядка обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2114, следовавший по автодороге Жезказган-Талап. Полицейские остановили авто, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

    В ходе осмотра салона машины правоохранители обнаружили 350 кг рыбы различных видов, в основном сазана и карася. Водитель пояснил, что выловил ее с помощью сети в одном из степных озер. По факту возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов«. Ведется расследование.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Экология Карагандинская область
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