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    10:00, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    350 казахстанцев вложили свыше 790 млн тенге в финпирамиду «Rakhat0425»

    В области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «Rakhat0425», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    афм
    Фото: Kazinform

    Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.

    В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге. 

    Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц. 

    Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.

    Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

    Иные данные в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежат разглашению.

    Напомним, в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, казахстанцы могут обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

    Теги:
    Область Абай АФМ Финансовая пирамида
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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