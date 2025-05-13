350 казахстанских производителей примут участие в выставке «Ulttyq ónim» в Астане

В ней примут участие 350 компаний со всех регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогут ознакомиться с широким ассортиментом товаров, произведённых в стране, и приобрести их напрямую у производителей.

Особое внимание на выставке будет уделено продукции, произведённой при государственной поддержке, в том числе по программам Фонда «Даму» – дочерней организации АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Кроме того, в выставке примут участие организации, входящие в структуру группы компаний Холдинга – АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Банк Развития Казахстана», АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Qazaqstan Investment Corporation» и венчурная компания BGlobal Ventures.

На выставке будет представлена продукция самых разных отраслей: пищевая, лёгкая, химическая промышленность, машиностроение, оборудование, ювелирные изделия. Среди участников – бренды «Гормолзавод», «Aq Dam», Galamilk, Altay Outwear, Balausa Jewelry, «Кайнар АКБ», «Su bereke», «Аврора», «Almaty Turmystyq Tehnika Zavody» и другие.

В рамках «Ulttyq ónim» пройдут панельные сессии с участием казахстанских и международных спикеров, посвященные развитию предпринимательства, а также модные показы, мастер-классы, дегустационный конкурс «Халық Таңдауы», розыгрыши подарков и концертные программы.

С каждым годом интерес к выставке растет: в 2022 году число посетителей составило более 20 тыс. человек, в 2023 году - 22 тыс. Объемы продаж также увеличиваются: с 70 млн тенге в 2022 году до 74,1 млн тенге в 2023 году.