АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 350 человек приняли участие в ярмарке вакансий в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ярмарке вакансий, прошедшей в здании городского филиала партии «Nur Otan» приняли участие почти 350 безработных жителей региона. 228 вакансий предоставили 12 компаний и частных организаций. Все участники сдали резюме на определенные позиции. Они будут приглашены на собеседование, по итогам которого могут получить работу», - сообщила специалист Центра занятости города Атырау Айдана Галиахметова.

с начала года в городе это уже четвертая ярмарка вакансий. В ходе первых трех городским центром занятости было предоставлено свыше 1000 рабочих мест, постоянную работу нашли 186 человек.

На учете в Центре занятости Атырау состоит 2800 безработных граждан. Все они зарегистрированы в электронной бирже труда, где потенциальные работодатели регулярно предлагают им свои вакансии. Кроме того, при Центре занятости безработные могут пройти курсы переобучения и получить дополнительную специальность.