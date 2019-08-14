Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

350 человек приняли участие в ярмарке вакансий в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
14 Августа 2019, 15:45
350 человек приняли участие в ярмарке вакансий в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 350 человек приняли участие в ярмарке вакансий в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ярмарке вакансий, прошедшей в здании городского филиала партии «Nur Otan» приняли участие почти 350 безработных жителей региона. 228 вакансий предоставили 12 компаний и частных организаций. Все участники сдали резюме на определенные позиции. Они будут приглашены на собеседование, по итогам которого могут получить работу», - сообщила специалист Центра занятости города Атырау Айдана Галиахметова.

с начала года в городе это уже четвертая ярмарка вакансий. В ходе первых трех городским центром занятости было предоставлено свыше 1000 рабочих мест, постоянную работу нашли 186 человек.

На учете в Центре занятости Атырау состоит 2800 безработных граждан. Все они зарегистрированы в электронной бирже труда, где потенциальные работодатели регулярно предлагают им свои вакансии. Кроме того, при Центре занятости безработные могут пройти курсы переобучения и получить дополнительную специальность.

Атырауская область   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной