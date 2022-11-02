35 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

2 Ноября 2022, 08:44

2 Ноября 2022, 08:44

35 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 2 ноября лечение от коронавируса продолжают получать 811 человек (–664+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 65 пациентов, на амбулаторном уровне – 746 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 3 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.