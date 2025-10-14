РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:50, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    35 вузов принимают участие в новом сезоне Алматинской студенческой лиги

    12 октября при поддержке акимата Алматы стартовал новый сезон Алматинской студенческой лиги по игровым видам спорта, включающей три дисциплины — футбол 11х11, волейбол и баскетбол, передает агентство Kazinform.

    Алматинская студенческая лига
    Фото: акимат Алматы

    В турнире принимают участие 108 команд из 35 вузов мегаполиса.

    Сезон 2025 – 2026 проводится по круговой системе — каждая команда сыграет с другой в своём дивизионе.

    Алматинская студенческая лига
    Фото: акимат Алматы

    Чемпионат разделён на два этапа:

    Осенний — октябрь–декабрь 2025 года;

    Весенний — февраль–май 2026 года.

    Алматинская студенческая лига
    Фото: акимат Алматы

    Для организации и координации соревнований используются сайты:

    asvl.kz — волейбол;

    asfl.kz — футбол;

    asbl.kz — баскетбол.

    Алматинская студенческая лига
    Фото: акимат Алматы

    Организация судейства и контроль за проведением матчей обеспечиваются профильными спортивными федерациями, а также действует и Дисциплинарный комитет.

    Алматинская студенческая лига
    Фото: акимат Алматы

    Все матчи транслируются на YouTube-канале: youtube.com/@asl-2025.

    Теги:
    Спорт Вузы Акимат Студенты Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
