35 вузов принимают участие в новом сезоне Алматинской студенческой лиги
12 октября при поддержке акимата Алматы стартовал новый сезон Алматинской студенческой лиги по игровым видам спорта, включающей три дисциплины — футбол 11х11, волейбол и баскетбол, передает агентство Kazinform.
В турнире принимают участие 108 команд из 35 вузов мегаполиса.
Сезон 2025 – 2026 проводится по круговой системе — каждая команда сыграет с другой в своём дивизионе.
Чемпионат разделён на два этапа:
Осенний — октябрь–декабрь 2025 года;
Весенний — февраль–май 2026 года.
Для организации и координации соревнований используются сайты:
asvl.kz — волейбол;
asfl.kz — футбол;
asbl.kz — баскетбол.
Организация судейства и контроль за проведением матчей обеспечиваются профильными спортивными федерациями, а также действует и Дисциплинарный комитет.
Все матчи транслируются на YouTube-канале: youtube.com/@asl-2025.