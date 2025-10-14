35 вузов принимают участие в новом сезоне Алматинской студенческой лиги

В турнире принимают участие 108 команд из 35 вузов мегаполиса.

Сезон 2025 – 2026 проводится по круговой системе — каждая команда сыграет с другой в своём дивизионе.

Фото: акимат Алматы

Чемпионат разделён на два этапа:

Осенний — октябрь–декабрь 2025 года;

Весенний — февраль–май 2026 года.

Для организации и координации соревнований используются сайты:

asvl.kz — волейбол;

asfl.kz — футбол;

asbl.kz — баскетбол.

Организация судейства и контроль за проведением матчей обеспечиваются профильными спортивными федерациями, а также действует и Дисциплинарный комитет.

Все матчи транслируются на YouTube-канале: youtube.com/@asl-2025.