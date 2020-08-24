Новости
35 тысяч тонн социального угля поставят в Усть-Каменогорск
24 Августа 2020 23:00
Поделиться:
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Акимат города Усть-Каменогорска, ТОО «Каражыра ЛТД» и общественная организация «Совет ветеранов Усть-Каменогорска» заключили меморандум о поставке социального угля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.
Новости по теме«Сервисный акимат» запустили в Айтекебийском районе Актюбинской области Почти 700 тысяч тонн угля поставлено для жителей ВКО Четвертые сутки ищут пропавшую 13-летнюю акмолинку
В акимате сообщили, что в рамках данного меморандума социально уязвимые, малообеспеченные и иные нуждающиеся категории населения смогут приобрести уголь со скидкой в 550 тенге за каждую тонну.
Отметим, что всего в областной центр будет поставлено 35 тысяч тонн социального угля на отопительный сезон 2020-2021.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Автомобильные пробки спровоцировал запуск нового фонтана в Семее
- «Сервисный акимат» запустили в Айтекебийском районе Актюбинской области
- Пожар на складах в Усть-Каменогорске локализован
- Склады горят в Усть-Каменогорске: пожар тушат более 30 огнеборцев
- Почти 700 тысяч тонн угля поставлено для жителей ВКО
- Как работают возобновившие деятельность объекты в Туркестанской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047