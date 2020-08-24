35 тысяч тонн социального угля поставят в Усть-Каменогорск

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Акимат города Усть-Каменогорска, ТОО «Каражыра ЛТД» и общественная организация «Совет ветеранов Усть-Каменогорска» заключили меморандум о поставке социального угля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.

В акимате сообщили, что в рамках данного меморандума социально уязвимые, малообеспеченные и иные нуждающиеся категории населения смогут приобрести уголь со скидкой в 550 тенге за каждую тонну.

Отметим, что всего в областной центр будет поставлено 35 тысяч тонн социального угля на отопительный сезон 2020-2021.