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35 тысяч тонн социального угля поставят в Усть-Каменогорск

24 Августа 2020 23:00
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35 тысяч тонн социального угля поставят в Усть-Каменогорск

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Акимат города Усть-Каменогорска, ТОО «Каражыра ЛТД» и общественная организация «Совет ветеранов Усть-Каменогорска» заключили меморандум о поставке социального угля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.

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В акимате сообщили, что в рамках данного меморандума социально уязвимые, малообеспеченные и иные нуждающиеся категории населения смогут приобрести уголь со скидкой в 550 тенге за каждую тонну.

Отметим, что всего в областной центр будет поставлено 35 тысяч тонн социального угля на отопительный сезон 2020-2021.


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#Восточно-Казахстанская область   #Социальная поддержка   #Акимат   #Общество  
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Орал Ерланулы

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