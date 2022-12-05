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35 тонн зерна украли двое жителей Павлодарской области

5 Декабря 2022, 10:30
35 тонн зерна украли двое жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 35 тонн зерна украли двое сельчан в Павлодарской области. Сотрудники отдела полиции задержали двоих подозреваемых в краже зерновых культур с полевых угодий близ одного из сел Иртышского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Всего похищено 35 тонн, сумма причиненного ущерба составила около 5 миллионов тенге. Задержанные оказались жителями села Иртышск, в возрасте 28 и 42 лет. Они дали признательные показания.

Похищенное зерно изъято в полном объеме и возвращено владельцу. По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.


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