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    15:49, 23 Март 2024 | GMT +6

    35 тысяч человек вышли на масштабную уборку в Астане

    акимат г. Астаны
    Фото: акимат г. Астаны

    23 марта в Астане прошла масштабная общенациональная акция «Тазару». Участие в ней приняли порядка 35 тысяч жителей города, трудовые коллективы, общественные организации, представители бизнеса, молодежь, волонтеры, активисты районов и другие, передает официальный сайт акимата Астаны, передает агентство Kazinform.

    В рамках межрегиональной «Тазалық эстафетасы» в Астане прошла общенациональная экологическая акция «Тазару». Участие в ней приняли представители госорганов, бизнес-сообществ, волонтеры, трудовые коллективы, молодежь, общественные деятели, управляющие организации и активные жители города. Каждый из них внес свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

    акимат г. Астаны
    Фото: акимат г. Астаны

    Подрядные организации провели работы по мойке и восстановлению малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров. Во время генеральной уборки города в каждом из пяти районов производилась мойка и чистка остановочных комплексов, тротуаров, ограждений, опор освещения.

    акимат г. Астаны
    Фото: акимат г. Астаны

    В рамках акции были очищены дворы и улицы, а также арыки от снега и мусора.

    Общими усилиями в столице собрали и вывезли порядка 60 тонн мусора.

    Площадь охваченной уборкой территории составила более 52 млн. квадратных метров.

    акимат г. Астаны
    Фото: акимат г. Астаны

    В мероприятии было задействовано свыше 1000 единиц спецтехники и более 2300 дорожных рабочих.

    Всего на полигон было вывезено около порядка 60 тыс. отходов.

    В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.

    Теги:
    Астана Акимат Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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