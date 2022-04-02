35 сообщений об угрозе подтопления поступило в ДЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Паводковая ситуация в Карагандинской области находится на контроле областного оперативного противопаводкового штаба ДЧС. По информации на 19.00, в штаб поступило 35 сообщений об угрозе подтопления придворовых территорий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинский областной оперативный противопаводковый штаб поступило 35 сообщений об угрозе подтопления придворовых территорий (Караганда – 19, Темиртау – 1, п. Актау – 1, Сарань – 1, Шахтинск – 1, Бухар-Жырауский р-н – 7, Осакаровский р-н – 1, Абайский р-н – 1, Каркаралинский р-н – 3).

По всем случаям приняты меры по отводу воды (укладка мешкотары, очистка ливневок и т. д.).

Из крупных водохранилищ продолжаются сбросы: из Самаркандского водохранилища – 20 куб. м/с при притоке 13 куб. м/с; из Интумакского водохранилища – 8 куб. м/с при притоке 8 куб. м/с. Из Шерубай-Нуринского водохранилища сбросы не делаются, приток составляет 7 ,5 куб. м/с.

На всех водохранилищах есть свободные объёмы.

«В период с 2 по 6 апреля 2022 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъём уровней воды на реках. Просим жителей региона принять меры по отводу воды и соблюдать безопасность», - предупреждают в ДЧС Карагандинской области.