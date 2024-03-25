35 сомалийских пиратов задержаны ВМС Индии

ВМС Индии доставили в Мумбаи 35 сомалийских пиратов, задержанных ранее при освобождении судна Ruen, они переданы местной полиции. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Корабль ВМС Kolkata доставил в Мумбаи 35 сдавшихся морякам пиратов и передал их местной полиции для дальнейших юридических действий в соответствии с индийским законодательством, — говорится в сообщении пресс-службы.

Передача подозреваемых полиции прошла 23 марта. В ВМС подчеркнули, что это произошло на 100-й день операции индийских военно-морских сил в районе Аравийского моря, где на фоне обострения ближневосточного конфликта активизировались атаки йеменских поставнцев-хуситов и сомалийских пиратов на торговые суда. За это время индийские корабли ответили на 18 сигналов о бедствии, поданных атакованными судами, а операция по освобождению Ruen стала «кульминацией» этих усилий, отмечает пресс-служба.

Это не первый случай, когда в Индии будут судить сомалийских пиратов. В 2011 году в ходе нескольких операций ВМС страны задержали более 100 сомалийских пиратов, в 2017 году их приговорили к семи годам лишения свободы за различные преступления. С учетом времени, проведенного под следствием, они отбыли свои сроки к 2018 году и были возвращены в Сомали специальными рейсами.