35 случаев укуса клещей за месяц зарегистрировали в СКО

В Северо-Казахстанской области с приходом тепла начался период активности клещей. Эпидсезон по укусам этими насекомыми ежегодно длится с апреля до октября, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в апреле по области зарегистрировали уже 35 укусов клещей. В том числе в 10 случаях насекомые атаковали детей в возрасте до 14 лет.

Санврачи напомнили, что клещи опасны как переносчики возбудителей многих инфекционных заболеваний. Среди которых клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, туляремия, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическая лихорадка. Наиболее опасным является клещевой вирусный энцефалит. Сезонность заболевания связана с массовым выплодом клещей. Пик приходится на май–июнь.

— Клещевой энцефалит — острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Передается человеку, в основном, через присасывание зараженных иксодовых клещей. Возникновение заболевания возможно и при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании мест укуса. Обнаружив на себе клеща, не надо пытаться силой оторвать его. Клещ хорошо фиксируется в коже при помощи ротового аппарата, и можно оторвать тело, оставив «головку», что вызовет сильную воспалительную реакцию. Нельзя пользоваться маслом, жирным кремом для извлечения клеща. В этом случае у него закупориваются дыхальца, и он рефлекторно выпускает слюну и возбудителей в кровь, повышая риск заражения, — отметили в пресс-службе.

Вытаскивать клеща самостоятельно следует ручкой-лассо, пинцетом или обыкновенной ниткой, захватывая тело как можно ближе к головке. Предварительно нужно обработать место внедрения клеща этиловым спиртом или одеколоном.

В течение двух суток насекомое надо отвезти в лабораторию на анализ. Укушенному человеку рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства для оказания медицинской помощи, консультации и наблюдения.