35 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 10 летальных исходов и 173 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 63477, летальных случаев - 3925, выздоровевших - 55896.