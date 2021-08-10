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35 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
10 Августа 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 10 летальных исходов и 173 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 63477, летальных случаев - 3925, выздоровевших - 55896.
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