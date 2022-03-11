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35 саженцев березы посадили полицейские Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
11 Марта 2022, 21:27
35 саженцев березы посадили полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акцию «Посади деревья», организованную в честь 100-летия Маншук Маметовой, поддержали полицейские Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности, а также Управления и отдела полиции Ауэзовского района, при содействии представителей местного акимата в микрорайоне «Мамыр-2» провели высадку саженцев. Активное участие также приняли жители указанного массива.

Участники мероприятия уверены, что подобные акции будут набирать обороты и с каждым годом неравнодушных будет все больше и больше.

В мероприятии приняли участие 35 человек, посажено 35 саженцев березы. Всем участникам полицейские раздали брошюры «Вместе против наркотиков!» и «Внимание! Не будь равнодушным!».

Ранее сообщалось, что в Алматы желающим озеленить дворы раздадут саженцы.


Фото иллюстративное: adm-nao.ru

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