35 противоправных сайтов выявили в ВКО за пять дней

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ходе ОПМ на территории области выявлено 12 правонарушений в сфере информатизации и связи. Среди них шесть фактов связаны с мошенничеством в отношении пользователей информационных технологий, зарегистрированы две кражи с использованием информационных технологий и столько же фактов выявлено по распространению видео порнографического характера, а также полицейские зафиксировали незаконный доступ в информационную систему и распространение специальных технических средств.

«В результате мониторинга интернет пространства выявлено 35 противоправных сайтов (видеоролики порнографического характера)», - отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции было раскрыто 39 ранее совершенных преступлений. Полицейские ДП ВКО в очередной раз призывают жителей не попадаться на уловки мошенников и предупреждают, что излишне доверяя информации в интернете, вы рискуете потерять все свои сбережения.

«Будьте бдительны и осторожны в своих действиях!» - добавили полицейские.



