35% погибших при пожарах находились в алкогольном опьянении - МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Значительная часть погибших при пожарах в домах находилась в алкогольном опьянении. Об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, а период отопительного сезона в стране наблюдается рост пожаров именно в домах. При этом количество погибших при пожарах увеличилось на 24% - до 276 человек.

«Из 276 погибших 97 человек или 35% находились в состоянии алкогольного опьянения и 59 человек или 21% - это курение в постели. То есть, это последствие причины возникновения пожара. В то же время мы проводили анализ по состоянию регионов, где идет употребление алкоголя на душу населения. К сожалению, те факты, которые свидетельствуют в тех регионах, где малое употребление алкоголя на душу населения, там соответственно, меньшее количество пожаров и прежде всего меньше гибели людей во время этих пожаров», - рассказал Юрий Ильин во время отчетной встречи с населением.

Отметим, что основная доля пожара приходится на частный жилой сектор, из них 45% приходится на индивидуальные жилые дома.