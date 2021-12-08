35 ПЦР-проб исследуются на наличие штамма «омикрон» в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о проводимой работе по выявлению штамма коронавирсной инфекции «омикрон», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Раз в два месяца эпидемиологическая служба города, как и по всей республике, проводит мониторинг за выявлением и изучением штаммов коронавирусной инфекции, чтобы отслеживать, какой вирус у нас доминирует», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.
По ее словам, в данный момент ряд взятых ПЦР-проб находятся на стадии исследования.
«На сегодняшний день, после того, как уже было определено, что омикрон циркулирует во многих странах мира, мы получили поручение от Минздрава и Комитета санэпидконтроля доставить пробы положительных ПЦР-исследований в лабораторию для секвинирования. И на сегодняшний материал мы уже доставили в филиал лаборатории Центра экспертизы города Нур-Султан», - отметила врач.
«То есть, сегодня 35 проб находятся на стадии исследования. Как получим результат, мы сможем сказать – есть ли циркуляция омикрона в столице и в целом по республике. Эта работа продолжается», - заключил С. Бейсенова.
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