35 паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - 35 паломников погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Саудовской Аравии, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arab News.

Авария произошла в 170 км от Медины, около деревни Аль-Ахал, в среду приблизительно в 19:00. По предварительным данным, частный чартерный автобус с 39 пассажирами столкнулся с погрузчиком.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Те, кто находился в автобусе, были паломниками из азиатских и арабских стран.

Ранее в СМИ со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщалось, что погибли 36 человек.