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35 паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии
17 Октября 2019 08:31
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ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - 35 паломников погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Саудовской Аравии, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arab News.
Авария произошла в 170 км от Медины, около деревни Аль-Ахал, в среду приблизительно в 19:00. По предварительным данным, частный чартерный автобус с 39 пассажирами столкнулся с погрузчиком.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Те, кто находился в автобусе, были паломниками из азиатских и арабских стран.
Ранее в СМИ со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщалось, что погибли 36 человек.
Ключевые слова: ДТП, Ближний Восток,
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