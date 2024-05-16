35 нелегальных мигрантов депортированы на Родину полицией Алматы. Это граждане Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации, которые находились в Казахстане с грубым нарушением миграционного законодательства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Их полицейские выявили в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

— С начала отработки к административной ответственности привлечено 832 нарушителя миграционного законодательства, выдворено за пределы РК 83 иностранца. За нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечено 319 иностранцев. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафовано 177 принимающих лиц. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК к ответственности привлечено 23 работодателя. В приемник-распределитель ДП водворен 171 иностранец без документов, удостоверяющих личность, — сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.





35 нелегальных мигрантов депортированы на Родину за один день. Также в Алматы задержан 21 иностранец, не исполнившиц решение суда о самостоятельном выдворении за пределы Казахстана.



