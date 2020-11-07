35% населения Карагандинской области занято в сфере малого и среднего бизнеса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева рассказала, как развивается региональный малый и средний бизнес, какие трудности он перенес во время пандемии, и какие новые бизнес-ниши появились в области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день государство сделало акцент на поддержке малого и среднего бизнеса. Существует множество госпрограмм, целью которых является помощь предпринимателям. Руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева ответила на вопросы о бизнесе в регионе.





- Малый и средний бизнес играет огромную роль в экономике не только региона, но страны. Какие показатели у карагандинского МСБ?

- Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составляет более 88 тысяч, ими произведено продукции, работ и услуг на 621 млрд тенге с ростом на 4% к аналогичному периоду 2019 года.

При этом отмечается рост активности бизнеса среди юридических лиц на 5% и крестьянских хозяйств - почти на 10%. Это наиболее весомые секторы бизнеса, они обеспечивают 84% всего выпуска продукции МСБ.

Сохранена численность занятых в этом секторе – это 233,4 тысячи человек.

Доля занятых в МСБ по отношению к экономически активному населению области составила 35,1%.

- Пандемия в этом году повлияла на эту сферу. Насколько?

- Пандемия отразилась на всех сферах малого и среднего бизнеса, но особенно тяжело приходится предпринимателям, чья деятельность связана с организацией торжеств, развлечений и отдыха. На сегодня все еще остается приостановленной деятельность более 1 тысячи субъектов бизнеса - это объекты с наиболее массовым посещением людей (банкетные залы объектов общественного питания, объекты общественного питания, расположенные в ТД, ТРЦ, БЦ, административных зданиях, на рынках и не имеющих отдельного входа/выхода, не изолированных от других помещений основного здания, развлекательные учреждения (караоке, бильярдные, компьютерные клубы, боулинг-центры, кинотеатры, букмекерские конторы, кальянные, ночные клубы, компьютерные клубы, аттракционы, батуты).

- Какие меры поддержки предприняла область, чтобы помочь МСБ во время карантина?

- Проведена большая работа по поддержке бизнеса в период действия ЧП. Сразу после объявления ЧС совместно с региональной палатой предпринимателей был открыт штаб помощи бизнесу, где предприниматели смогли получить оперативные консультации и содействие по различным вопросам, возникающим в связи с действующими ограничениями в режиме чрезвычайного положения. Работал колл-центр. В основном это были вопросы пропусков, цен и режима работы.

Также была создана рабочая группа с участием региональной палаты предпринимателей. Совместно с палатой предпринимателей отработано 5 тыс. обращений бизнеса по различным вопросам. Большинство предложений бизнеса учтены и включены в антикризисные меры.

Благодаря антикризисным мерам Правительства, предоставлена отсрочка более 30 тыс. субъектов МСБ на сумму 23,3 млрд тенге. по налоговым платежам.

По поручению Главы государства приостановлено начисление платы по 1289 договорам за аренду недвижимости, принадлежащей местным исполнительным органам и квазигосударственному сектору на 125 млн тенге.

Предоставлены льготы 4 800 предпринимателям от полного освобождения до 40% скидке от стоимости аренды.

300 предпринимателям БВУ предоставлены отсрочки по кредитам, основному долгу и процентам.

Восстановлению бизнеса и сохранению положительной динамики также способствуют активные меры поддержки по госпрограммам.

На сегодня финансовые меры поддержки предоставлены 2,8 тыс. предпринимателей (на сумму инвестиций 80,5 млрд тенге) при годовом плане 2,5 тыс. (114,4% от плана – 2 472 проекта).

По «Дорожной карте бизнеса-2025» одобрено 262 проекта на сумму инвестиций 41,3 млрд тенге.

По программе «Экономика простых вещей» одобрено 107 проектов на сумму 8,7 млрд тенге.

Микрокредиты по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» выданы 1 147 предпринимателям на 4,7 млрд тенге (в том чилсе в городах - 58 на 682,7 млн тенге и в селах - 1089 микрокредитов на 4018,9 млн тенге).

По новой программе льготного кредитования субъектов МСБ, пострадавших в результате чрезвычайного положения, по информации БВУ, одобрено 111 проектов на сумму 25,1 млрд тенге.

Также по программе «Еңбек» выдано 1 047 грантов на 581,7 млн тенге и за счет средств местных бюджетов выдано 155 грантов на 94,6 млн тенге.

- А какие шаги сделали сами представители бизнеса, чтобы спасти свое дело? Сколько примеров интеграции бизнеса? И как они преобразились?

- В кризис отечественные товаропроизводители Карагандинской области находят новые направления для бизнеса

К примеру, ТОО «Холдинг Алтын Арна», отечественный производитель геомембраны, полиэтиленовой и полимерной продукции (пакеты, пленки, изделия более сложного характера), освоило изготовление дезинфекционных комплексов, которые представляют собой тоннель из металла и поликарбоната. В нем установлена насосная станция, которая под высоким давлением распыляет дезинфицирующее средство. Механизм срабатывает благодаря датчику движения.

Одними из первых в области производство средств индивидуальной защиты освоили саранские предприниматели. Так, зимой этого года открылась компания ТОО «UniFarm21». На сегодня объём выпускаемой фармкомпанией продукции - 200 тысяч одноразовых масок в день. Также в сфере фармацевтики в регионе работает предприятие по производству целого спектра дезинфицирующих средств - ТОО «ГросФарм», поставляющее свою продукцию в медицинские учреждения и бюджетные организации нашей области. Оно загружено на 100%.

Социально активным предприятием области является ТОО «Старплекс», которое обеспечивает медицинским кислородом больницы Карагандинской области. В условиях карантина предприятие перешло на режим работы 24/7.

В мае к производству многоразовых масок приступило и местное ТОО «Perfect Technology Style».

Многоразовые маски шьют как крупные швейные фабрики, так и небольшие ателье, открытые выпускниками проекта «Бастау» за счёт поддержки по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Ателье «Avishu» Виктории Пак шьёт дезинфекционные коврики. Они стали обязательным требованием для руководителей учреждений всех форм собственности. Изначально на рынке была только российская продукция, поэтому карагандинцы решили занять пустующую нишу. В настоящее время уже изготовили более трёх тысяч изделий.

Чтобы спасти бизнес во время карантина, велись личные встречи с владельцами крупных торговых центров, торговых домов. По итогам которых были решены вопросы снижения арендной платы (торговые дома «Таир», «Абзал», «Умай», «Шығыс», «Грандстор», «Казамета», «Алем», «Акжолтай», «Кайнар», «Азия», «Самал», торгово-развлекательные центры «БУМ», «Проспект», бизнес-центры «Офис 33», «Казахстан» и многие другие).

В целом проведена работа с 86 ТД, в том числе с 26 крупными торговыми центрами, отработано с более 4 800 арендаторов, в том числе 3 600 арендаторов в крупных торговых центрах. В результате предоставлены льготы от полного освобождения до 40% от стоимости аренды.

- Во время карантина резко возросла онлайн-продажа. Как обстоят дела в введении бизнеса на онлайн-площадке? Насколько она развита у нас в регионе?

- Основными представителями онлайн-торговли на отечественном рынке являются крупные карагандинские компании, такие как Flip.kz – реализация товаров народного потребления, Shop.kz (ТМ «Белый ветер») – реализация бытовой техники и компьютеров, Wooppay – онлайн-платежи, Mebels.kz – мебель.

Годовой объем электронной торговли в области составляет 8,1 млрд тенге с ростом на 39% к предыдущему году.

Доля онлайн-торговли в общем объеме розничной торговли составляет 0,8%.

Учитывая сложившуюся ситуацию в текущем году из-за пандемии, в связи с закрытием торговых домов, ТРЦ, объектов общественного питания по итогам 2020 года ожидается рост электронной торговли не менее чем в 3 раза, и достижение доли на уровне 2,4%.

Справочно: В целом к 2025 году согласно программе развития торговли стоит задача довести долю до 10% (аналогично по РК).

На текущий момент порядка 930 тыс. жителей нашей области обладают основами цифровых навыков, и по итогам прошлого года уровень цифровой грамотности населения области достиг 78,5%. Целевой индикатор Государственной программы «Цифровой Казахстан» областью исполнен.

По повышению цифровой и финансовой грамотности предпринимателей проводится обучение Национальной палатой «Атамекен», с начала года курс прослушали 120 человек, при плане 350 слушателей.

Также в области в этом году реализован проект оптово-распределительного центра «Global City», где планируется внедрить систему обеспечения интернет-продаж по типу электронной биржи в различных объемах - крупный, мелкий опт и розница.

В период пандемии в 5 раз увеличилось количество безналичных транзакций. Доля объема безналичных платежей взлетела с 14,6 до 78,6% в общем объеме торговли.

- Практически все структуры готовятся ко второй волне КВИ. А как готовится МСБ? Учитываются ли прошлые недочеты и ошибки?

- Опыт, конечно, приобретен большой. Он нам пригодится. Бизнес тоже извлек уроки: делает запасы необходимых товаров, которые были в дефиците в период первой волны, усовершенствует онлайн-продажи и доставку товаров.

- Как расширяется предпринимательская сфера в Карагандинской области? Какие новые ниши у нас появляются? И какие планы на ближайшие годы?

- Сейчас наши предприниматели проявляют креативный подход, находят ниши для заработка и адаптируется к новым условиям. К примеру, многие швейные цеха стали производить маски, кто-то перешел на производство дезсредств, некоторые предприниматели наладили онлайн-доставку, есть примеры онлайн-обучения и даже лечения.

В этих условиях открываются новые возможности для бизнеса – использование IT-технологий, разработка новых смарт-приложений, поиск новых сегментов рынка, доступных для потребителей в нынешних условиях. И здесь выигрывает наиболее конкурентоспособный бизнес. Переформатировать свой бизнес помогает региональная палата предпринимателей Карагандинской области.

Планы на ближайшие годы — поддержка и помощь развитию бизнеса. Принятые на себя обязательства – мораторий на проверки, освобождение от налогов и реализация государственных программ поддержки бизнеса – государство выполнит в полном объеме. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры поддержки.

- Спасибо за интервью!