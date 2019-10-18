+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 12 °С
USD 389.94 EUR 433.50
RUB 6.10 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

35 молодых полицейских приняли присягу в Караганде

18 Октября 2019 15:05
Поделиться:
35 молодых полицейских приняли присягу в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на плацу УП города Караганды 35 молодых полицейских приняли присягу и еще 10 новоиспеченных офицеров получили первые специальные звания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Павлодарского полицейского наградили медалью «За спасение утопающих»
Диалог с гражданами: акмолинские полицейские проводят прямые эфиры в соцсетях Костанайские полицейские стали лучшими в республиканском арт-фестивале Полиция начала расследование по факту вырубки частного яблоневого сада в Алматы

В официальной церемонии также приняли участие сотрудники различных подразделений полиции и учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ.


Открыл мероприятие первый заместитель начальника ДП Карагандинской области полковник Курмангали Исмагулов.

«Поздравляю всех новых сотрудников с присвоением первых офицерских званий и принятием присяги. Хочется верить, что молодые сотрудники достойно продолжат традиции старших, с честью выдержат испытания на службе, станут образцом исполнения своих служебных обязанностей.


Служба в полиции – это трудная работа, требующая большой выдержки и гражданского долга, честности и справедливости, основанной на законе и глубоком уважении к людям. Ваша задача – с честью выполнять служебные обязанности, вызывая уважение со стороны окружающих и завоевывая почетное звание гражданина и патриота Республики Казахстан», - подчеркнул он.


Со словами поздравления также выступил председатель Совета ветеранов ОВД области Жуман Нурпеисов.

Кроме того, в этот день состоялся переход на зимнюю форму одежды - теплый бушлаг, зимнюю шапку и утепленные сапоги.


Завершилось мероприятие показательным выступлением бойцов специального отряда быстрого реагирования. Они показали гостям свои профессионально-боевые навыки. А также собравшимся было продемонстрировано задержание правонарушителя с помощью служебной собаки центра кинологической службы ДП области.


Церемония завершилась строевым маршем.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив