35 молодых полицейских приняли присягу в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на плацу УП города Караганды 35 молодых полицейских приняли присягу и еще 10 новоиспеченных офицеров получили первые специальные звания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В официальной церемонии также приняли участие сотрудники различных подразделений полиции и учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ.
Открыл мероприятие первый заместитель начальника ДП Карагандинской области полковник Курмангали Исмагулов.
«Поздравляю всех новых сотрудников с присвоением первых офицерских званий и принятием присяги. Хочется верить, что молодые сотрудники достойно продолжат традиции старших, с честью выдержат испытания на службе, станут образцом исполнения своих служебных обязанностей.
Служба в полиции – это трудная работа, требующая большой выдержки и гражданского долга, честности и справедливости, основанной на законе и глубоком уважении к людям. Ваша задача – с честью выполнять служебные обязанности, вызывая уважение со стороны окружающих и завоевывая почетное звание гражданина и патриота Республики Казахстан», - подчеркнул он.
Со словами поздравления также выступил председатель Совета ветеранов ОВД области Жуман Нурпеисов.
Кроме того, в этот день состоялся переход на зимнюю форму одежды - теплый бушлаг, зимнюю шапку и утепленные сапоги.
Завершилось мероприятие показательным выступлением бойцов специального отряда быстрого реагирования. Они показали гостям свои профессионально-боевые навыки. А также собравшимся было продемонстрировано задержание правонарушителя с помощью служебной собаки центра кинологической службы ДП области.
Церемония завершилась строевым маршем.
- Ералы Тугжанов обсудил проблемные вопросы горняков с акимом Карагандинской области
- Профилактические осмотры на дому начали проводить в Карагандинской области
- Лечиться в частных клиниках за счет фонда медстрахования можно в Карагандинской области
- Пятеро детей погибли и 83 пострадали с начала года в ДТП в столице
- Без вести пропавшего 14-летнего подростка ищут в Костанае
- Жителям Сарани стало проще узнать свою очередь на получение жилья
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана