35 молодых полицейских приняли присягу в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на плацу УП города Караганды 35 молодых полицейских приняли присягу и еще 10 новоиспеченных офицеров получили первые специальные звания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В официальной церемонии также приняли участие сотрудники различных подразделений полиции и учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ.





Открыл мероприятие первый заместитель начальника ДП Карагандинской области полковник Курмангали Исмагулов.

«Поздравляю всех новых сотрудников с присвоением первых офицерских званий и принятием присяги. Хочется верить, что молодые сотрудники достойно продолжат традиции старших, с честью выдержат испытания на службе, станут образцом исполнения своих служебных обязанностей.





Служба в полиции – это трудная работа, требующая большой выдержки и гражданского долга, честности и справедливости, основанной на законе и глубоком уважении к людям. Ваша задача – с честью выполнять служебные обязанности, вызывая уважение со стороны окружающих и завоевывая почетное звание гражданина и патриота Республики Казахстан», - подчеркнул он.





Со словами поздравления также выступил председатель Совета ветеранов ОВД области Жуман Нурпеисов.

Кроме того, в этот день состоялся переход на зимнюю форму одежды - теплый бушлаг, зимнюю шапку и утепленные сапоги.





Завершилось мероприятие показательным выступлением бойцов специального отряда быстрого реагирования. Они показали гостям свои профессионально-боевые навыки. А также собравшимся было продемонстрировано задержание правонарушителя с помощью служебной собаки центра кинологической службы ДП области.





Церемония завершилась строевым маршем.