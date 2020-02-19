35 млрд тенге будет выделено для поддержки актюбинского бизнеса в 2020 году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2020 году для поддержки малого и среднего бизнеса Актюбинской области предусмотрено выделить 35 млрд тенге и поддержать не менее 2 тысяч субъектов бизнеса. Об этом рассказал руководитель управления предпринимательства области Кайрат Раимкулов сегодня в ходе пресс-тура по объектам бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Как известно правительство поставило задачу – довести долю малого и среднего бизнеса до 25% от валового внутреннего продукта к 2025 году. Сейчас этот показатель по Актюбинской области достиг 20,4%. В этой связи в этом году будут увеличены средства, выделяемые через различные госпрограммы на поддержку субъектов бизнеса региона.

«В текущем году для поддержки МСБ со всех источников предусмотрено 35 млрд тенге, в рамках которой планируется поддержать не менее 2 тысяч субъектов бизнеса, тогда как в 2019 году со всех источников финансирования было поддержано свыше 2,1 тысяч субъектов бизнеса на сумму 33 млрд тенге», - отметил руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Кайрат Раимкулов.

По итогам 2019 года в Актюбинской области количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса составило 59,1 тысяч единиц и увеличилось на 8,6%.

В ходе пресс-тура журналисты посетили объекты предпринимательства, получившие господдержку. Это стоматологический кабинет «Дентко», который для приобретения современного оборудования в 2016 году стал участником госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020», что позволило предприятию снизить ставку кредита, и получить гарантию в размере 50% от суммы кредита.

Фитнес-центр «РИДК СПОРТ» в целях закупа оборудования для кардио-зала и проведения строительно-монтажных работ в 2013 году оформил удешевленный кредит по программе «ДКБ 2020». В 2019 году компания расширила свою деятельность, что стало возможным за счет оформления кредита с процентной ставкой 6% и гарантии по программе «Еңбек».

Автошинный центр «Шинторг-Центр», который занимается оптовой и розничной продажей автошин и авто-аксессуаров, также воспользовался возможностями госпрограммы, построив СТО.

Кофейня-пекарня современного формата «Моголь» благодаря поддержке госпрограммы «ДКБ 2025» в 2017 году приобрела помещение и провела строительно-монтажные работы.

«При поддержке ЕБРР данные компании внедрили системное управление бизнесом, определили целевую аудиторию, разработали новые бренды, провели маркетинговый анализ, автоматизировали бизнес-процессы», - отметил представитель Европейского банка реконструкции и развития Айбек Уразбаев.