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    12:51, 29 Май 2024 | GMT +6

    3,5 млн тенге штрафа заплатит реализатор вейпов в Алматы

    контрабанда
    Фото: pixabay.com

    Досудебные расследования в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в значительных размерах окончены Агентством по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально осуществляя оптовую продажу вейпов.

    Ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Алматы установлены торговые и складские помещения, где обнаружены и изъяты более 55 тыс. электронных сигарет.

    Приговором суда двое жителей г. Алматы признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде штрафа на сумму более 3 450 000 тг, а другому - наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год и 100 часов принудительного труда.

    Изъятые вещественные доказательства утилизированы.

    Теги:
    Закон и право Криминал АФМ Курение
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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