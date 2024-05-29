3,5 млн тенге штрафа заплатит реализатор вейпов в Алматы

Досудебные расследования в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в значительных размерах окончены Агентством по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально осуществляя оптовую продажу вейпов.

Ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Алматы установлены торговые и складские помещения, где обнаружены и изъяты более 55 тыс. электронных сигарет.

Приговором суда двое жителей г. Алматы признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде штрафа на сумму более 3 450 000 тг, а другому - наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год и 100 часов принудительного труда.

Изъятые вещественные доказательства утилизированы.