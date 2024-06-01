3,5 млн мальчиков и 3,3 млн девочек проживают в Казахстане

По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей. Из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки. 59,7% детей проживает в городской местности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро Национальной статистики РК.

В общей численность населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%.

В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области – 43,3% населения являются детьми до 18 лет, далее идут Мангистауская область (41,9%) и город Шымкент (40,6%).



Численность детей до 18 лет в разрезе регионов: