12:43, 01 Июнь 2024 | GMT +6
3,5 млн мальчиков и 3,3 млн девочек проживают в Казахстане
По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей. Из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки. 59,7% детей проживает в городской местности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро Национальной статистики РК.
В общей численность населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%.
В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области – 43,3% населения являются детьми до 18 лет, далее идут Мангистауская область (41,9%) и город Шымкент (40,6%).
Численность детей до 18 лет в разрезе регионов:
- Область Абай – 188 321
- Акмолинская область – 223 493
- Актюбинская область – 330 877
- Алматинская область – 556 114
- Атырауская область – 274 688
- ЗКО – 217 427
- Жамбылская область – 465 492
- Область Жетісу – 245 056
- Карагандинская область – 317 101
- Костанайская область – 206 584
- Кызылординская область – 335 399
- Мангистауская область – 329 613
- Павлодарская обл. – 205 030
- СКО – 126 424
- Туркестанская область – 927 107
- Область Ұлытау– 75 506
- ВКО – 182 714
- Астана – 472 070
- Алматы – 665 430
- Шымкент – 497 081