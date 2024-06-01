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    12:43, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    3,5 млн мальчиков и 3,3 млн девочек проживают в Казахстане

    дети
    Фото: акимат г. Астаны

    По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей. Из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки. 59,7% детей проживает в городской местности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро Национальной статистики РК.

    В общей численность населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%.

    В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области – 43,3% населения являются детьми до 18 лет, далее идут Мангистауская область (41,9%) и город Шымкент (40,6%).

    Численность детей до 18 лет в разрезе регионов:

    • Область Абай – 188 321
    • Акмолинская область – 223 493
    • Актюбинская область – 330 877
    • Алматинская область – 556 114
    • Атырауская область – 274 688
    • ЗКО – 217 427
    • Жамбылская область – 465 492
    • Область Жетісу – 245 056
    • Карагандинская область – 317 101
    • Костанайская область – 206 584
    • Кызылординская область – 335 399
    • Мангистауская область – 329 613
    • Павлодарская обл. – 205 030
    • СКО – 126 424
    • Туркестанская область – 927 107
    • Область Ұлытау– 75 506
    • ВКО – 182 714
    • Астана – 472 070
    • Алматы – 665 430
    • Шымкент – 497 081
    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Общество Статистика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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