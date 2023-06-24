Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

35 млн долларов выиграл в лотерею канадец

Автор:  
Татьяна Кудренок
24 Июня 2023, 03:00
35 млн долларов выиграл в лотерею канадец

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ – Житель Канады Джаясингхе выиграл джекпот размером в 35 миллионов долларов США в Lotto Max спустя неделю после того, как его дочь окончила университет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Globalnews.ca.

«Это было похоже на две победы!» - заявил счастливый победитель, получая чек в призовом центре в Торонто. Он был не единственным, кто выиграл 35 миллионов долларов. Точно такую же сумму получила семейная пара из Виктории, Британская Колумбия.

Джаясингхе регулярно покупал лотерейные билеты с тех пор, как переехал в Канаду. Билеты же Lotto Max он брал лишь только тогда, когда джекпот был большим.

Проверив свой билет в магазине, Джаясингхе позвонил своей жене, которая сразу поняла, что что-то произошло, просто по тому, как он произнес ее имя.

«Когда я, наконец, смог выдавить из себя слова «Lotto Max», жена была так счастлива и начала смеяться! Я поехал домой, чтобы забрать ее, чтобы мы могли вернуться в магазин, чтобы проверить билет вместе, — рассказал счастливчик. - Иногда я думаю о временах, когда нам приходилось многим жертвовать ради нашего будущего. [Выигрыш в лотерею] невероятное благословение и возможность для лучшей жизни. Я благодарен, что смог приехать в Канаду, чтобы построить свое будущее. Я знал, что это решение изменит мою жизнь, но я никогда не ожидал, что мне так повезет. Теперь для наших мечтаний нет границ».

По его словам, он потратит выигрыш на новый дом, поможет дочери оплатить образование, отправится в путешествие и поможет благотворительным организациям.

«Я люблю автопутешествия. Я всегда хотел исследовать страну, увидеть Скалистые горы и оценить природную красоту Канады», - добавил победитель лотереи.

Мировые новости   Канада  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Институт государственных инспекторов соцзащиты ввели в Казахстане
Институт государственных инспекторов соцзащиты ввели в Казахстане
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
ЧП в Атырау: на АНПЗ остановились установки переработки нефти, в городе нет света и воды
ЧП в Атырау: на АНПЗ остановились установки переработки нефти, в городе нет света и воды