35-летняя акмолинка крала деньги своей свекрови на онлайн-игры

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали женщину, которая похитила деньги со счета свекрови для онлайн-игр в Степногорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 мая в местное управление полиции с заявлением обратилась 57-летняя жительница. По словам женщины, неизвестный с помощью банковского приложения перевел 81,5 тысяч тенге с ее счета. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 35-летнюю подозреваемую, которая признала свою вину.

Злоумышленница оказалась снохой пострадавшей. В конце марта она, имея доступ ко всем документам пожилой женщины, открыла на своем телефоне приложение с выходом на счет свекрови и начала играть в онлайн-игры, желая приумножить потраченные деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 1 УК РК «Кража». Ведется досудебное производство.