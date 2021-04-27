35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошло 35 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в современной истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Эксперты называют её одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества. Истинные причины трагических событий на АЭС до сих пор окончательно не определены. По сей день в полной мере не оценён и масштаб последствий этого инцидента, который в той или иной степени затронул жизни миллионов людей.

26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты произошел взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС во время его плановой остановки и проведения испытания турбореактора. В последующие дни на реактор было сброшено тысячи тонн химических веществ. Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, а спустя 10 дней дошло даже до США, Канады и Японии.

В воздух попали радиоактивные вещества. Облучение получили около 600 тыс. человек, в основном — люди, занимавшиеся ликвидацией последствий аварии. Радиационному загрязнению подверглись территории Советского союза общей площадью около 155 тыс. км² с населением почти 7 млн. человек. По данным наблюдений за 29 апреля 1986 года, высокий радиационный фон был также зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии и других странах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, после аварии высокой дозе радиации подверглись 600 тыс. человек, проживающих в радиусе 30 км. Это были местные жители и сотрудники АЭС, а также участники работ по ликвидации и очистке.

Примерно 5 млн человек в Украине, Беларуси и России продолжают жить в районах радиационного риска.

Следствием постоянного воздействия малых доз радиации стало увеличение в ряде стран числа больных раковыми заболеваниями, нервно-психическими расстройствами и генетическими мутациями.

Последствия катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года в 110 км от Киева, все еще продолжают занимать международную повестку дня.

Отметим, белорусское информационное агентства Белта запустило спецпроект к этой дате.