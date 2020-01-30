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35 лет без документов: полицейские ВКО помогли мужчине получить удостоверение личности

30 Января 2020 10:55
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35 лет без документов: полицейские ВКО помогли мужчине получить удостоверение личности

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточно-Казахстанской области помогли мужчине с паспортом СССР получить долгожданный документ, удостоверяющий его личность как гражданина РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамент полиции ВКО.

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В полиции сообщили, что в январе текущего года в отдел миграционной службы УП города Усть-Каменогорска обратился 68-летний мужчина, уроженец Республики Кыргызстан с просьбой подтвердить его гражданство в РК.

Как выяснилось, мужчина 35 лет прожил без соответствующих документов. В1985 году он приехал в Восточный Казахстан на постоянное место жительство. Тогда на руках он имел паспорт СССР образца 1974 года, выданный в 1978 году органами внутренних дел города Фрунзе Республики Кыргызстан.

«В связи с трудной жизненной ситуацией мужчина не смог своевременно обратиться в соответствующие органы для документирования. Получить подтверждение гражданства помогли сотрудники миграционной службы Департамента полиции ВКО. Ими была оказана помощь в сборе необходимых документов, с направлением соответствующих запросов в компетентные органы Республики Кыргызстан», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

После получения из Республики Кыргызстан ответа об отсутствии гражданства житель села Асу-Булак Уланского района был признан гражданином Республики Казахстан. Мужчина выразил огромную благодарность сотрудникам миграционной службы за оказанную помощь.

Отметим, что всего с начала 2019 года по Восточно-Казахстанской области 343 гражданам определен правовой статус, и им оформлены документы, удостоверяющие личность гражданина Республики Казахстан.


Фото: Пресс-служба ДП ВКО

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Орал Ерланулы

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