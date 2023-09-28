35 комплектов медалей разыграют сегодня на Азиаде в Ханчжоу

28 сентября будет разыграно 35 комплектов медалей в 11 дисциплинах. Это спортивная гимнастика, пляжный волейбол, велоспорт, киберспорт, фехтование, стрельба, тхэквондо, ушу, плавание и другие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанские спортсмены Дмитрий Яковлев и Сергей Богату поборются за «бронзу» в соревнованиях по пляжному волейболу. Они сыграют против команды Ирана.

Также состоятся финальные соревнования по спортивной гимнастике в отдельных видах у мужчин (вольные упражнения, конь, кольца), у женщин (опорный прыжок, разновысокие брусья). В них примут участие Нариман Курбанов, Дарья Ясинская и Аида Бауыржанова.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на саблях примет участие в командном турнире. Состав команды: Назарбай Саттархан, Жанат Набиев, Артем Саркисян и Мухамедали Рахманали.

В четверг в плавании будет разыграно семь комплектов медалей: на дистанциях 50 м вольным стилем у женщин, 50 м баттерфляем у мужчин, 200 м брассом у женщин, 200 м брассом у мужчин, 800 м вольным стилем у мужчин, эстафета 4×100 вольным стилем у мужчин и женщин. Казахстан представят Адильбек Мусин, Арсен Кожахметов, София Сподаренко.

В этот соревновательный день в стрельбе также будет разыграно пять комплектов медалей. Казахстанцы участвуют в турнире.

По состоянию на утро 28 сентября Казахстан находится на 12-м месте с 13 медалями (1 золотая, 2 серебряные и 10 бронзовых).

Абсолютным лидером по-прежнему является Китай — 140 (76 — 43 — 21). На втором месте — Южная Корея — 70 (19 -18 — 33). На третьей позиции — Япония — 66 (15 — 27 — 24).