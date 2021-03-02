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    12:46, 02 Март 2021 | GMT +6

    35 казахстанских медработников пройдут обучение за рубежом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по развитию кадрового потенциала поделился министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для развития кадрового потенциала в здравоохранении продолжится работа по повышению заработной платы медицинским работникам, квалификации специалистов, так, в текущем году планируется обучить более 11 тысяч специалистов, в том числе 35 - за рубежом», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    В этом году, по его словам, выпуск специалистов медицинских вузов составит более 5 тысяч, при этом порядка 3 тысяч специалистов будут направлены для работы в организации ПМСП.

    «При этом дефицит врачей ПМСП составляет 2 540, в том числе на селе 848 врачей. При правильной организации социальной поддержки можно закрепить кадры на местах и снять вопрос дефицита кадров», - заключил министр.

    Ранее министр здравоохранения для снижения дефицита и обеспечения сельского здравоохранения медицинскими кадрами попросил содействия местных исполнительных органов по обеспечению молодых специалистов социальными гарантиями (это предоставление подъемных пособий, жилья, коммунальных услуг и другое), выделения финансирования для подготовки кадров здравоохранения с целью покрытия дефицита кадров в регионах.



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