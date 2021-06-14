35-градусная жара ожидается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение из-за повышения температуры воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, 13 июня столбик термометра поднимется днем до 23-28 градусов тепла. 14-15 июня – до 27-32, местами 35 градусов тепла.

Департамент предупредил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Напомним, в регионе действует запрет на посещение лесов в жарких период.

Напомнили спасатели о соблюдении правил безопасности на воде. Купаться необходимо только в специально отведенных местах, где дежурят спасатели. Не купаться в одиночку, в темное время суток. Не оставлять детей одних вблизи водоемов, следить за их досугом.

С начала года на водоемах области утонули 7 человек, из них 3 детей.