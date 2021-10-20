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    15:42, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    35 фактов контрабанды наркотиков пресечено в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Карабалыкские полицейские совместно с пограничной службой предотвратили попытку провоза наркотиков через государственную границу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции области, с начала года в полиции Карабалыкского района зарегистрировано 35 таких фактов. Об этом рассказал начальник отдела полиции полковник Нуржан Ахметов.

    «Только в октябре стражи порядка выявили 4 факта попытки контрабанды наркотических средств. Подозреваемые пытались провезти через границу наркотики различными способами. Кто-то прятал их в носки, в папиросы, в бутылки и посуду для пищи», - говорит полковник полиции.

    К примеру, 19 октября на посту «Кайрак» задержали 35-летнего водителя, жителя города Тобыл. В грузовой автомашине «FORD», в двери обнаружена стеклянная бутылка, в которой находились два свертка с веществом растительного происхождения.

    Первого октября также на посту «Кайрак» полицейские совместно с пограничной службой при досмотре салона фуры обнаружили марихуану весом более 34 граммов. 25-летний житель республики Беларусь пытался провезти наркотики в Казахстан.

    В апреле этого года сотрудники полиции изъяли у жителя города Нур-Султан в кабине грузового автомобиля «DAF» почти 6 граммов гашиша, что является крупным размером. Житель столицы направлялся в Россию. Уголовное дело по данному факту было расследовано и направлено в суд по статье 296 ч. 2 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств». Судом 41-летний житель столицы приговорен к лишению свободы.

    Кроме того, стражи порядка раскрыли преступление - сбыт наркотиков. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили 26-летнего местного жителя, у которого изъяли гашиш весом 7 граммов и марихуану в свертках. Дело направлено в суд.

    Всего за 9 месяцев 2021 года карабалыкские полицейские из незаконного оборота изъяли свыше 82 граммов наркотических средств, из них марихуаны более 60 граммов и гашиша свыше 20 граммов.

    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Общество Происшествия Правоохранительные органы
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