35 ДТП произошло из-за метели в Нур-Султане, есть пострадавшие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном департаменте полиции сообщили о количестве ДТП в городе из-за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице идет метель . С утра на территории города зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП один человек получил телесные повреждения», - сообщили в ведомстве.

В полиции попросили горожан быть предельно внимательными в связи с ухудшением погодных условий и строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских.

Также в департаменте настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок за пределы города. При возможности использовать альтернативный вид транспорта. В настоящее время, в связи с непогодой, для всех видов транспорта закрыто движение по всем направлениям.

«Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В целях собственной безопасности переходите улицы в установленных местах», - призвал начальник дежурной части полка патрульной полиции ДП г. Нур-Султан Айбек Нартпаев.