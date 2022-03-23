Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

35 ДТП произошло из-за метели в Нур-Султане, есть пострадавшие

Автор:  
Серик Сабеков
23 Марта 2022, 16:30
35 ДТП произошло из-за метели в Нур-Султане, есть пострадавшие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном департаменте полиции сообщили о количестве ДТП в городе из-за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице идет метель . С утра на территории города зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП один человек получил телесные повреждения», - сообщили в ведомстве.

В полиции попросили горожан быть предельно внимательными в связи с ухудшением погодных условий и строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских.

Также в департаменте настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок за пределы города. При возможности использовать альтернативный вид транспорта. В настоящее время, в связи с непогодой, для всех видов транспорта закрыто движение по всем направлениям.

«Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В целях собственной безопасности переходите улицы в установленных местах», - призвал начальник дежурной части полка патрульной полиции ДП г. Нур-Султан Айбек Нартпаев.


Астана   ДТП   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению