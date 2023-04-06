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35 домов и 60 подворий подтоплены в селе Карамырза Костанайской области

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 08:30
35 домов и 60 подворий подтоплены в селе Карамырза Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Карамырза продолжаются противопаводковые мероприятия. Выставлены 2 круглосуточных поста наблюдения для мониторинга состояния и уровня воды в реке Тюнтюгур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Сотрудники департамента совместно с сельчанами и местными исполнительными органами производят заготовку мешкотары с инертными материалами. Организованы подворовые обходы.

За прошедшие сутки в Карасуском районе на реке Тюнтюгур уровень воды поднялся на 23 см. В течение 6-7 часов вода прибыла в с. Карамырза и к 24:00 спровоцировала очередной подъем уровня воды в селе. В результате произошло дальнейшее подтопление жилых домов и дворовых территорий. На данный момент в селе Карамырза подтоплено 35 жилых домов и 60 подворий. В соседнем селе Молодежное подтоплен 1 жилой дом. Жертв и пострадавших нет.

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Спасатели экстренно эвакуировали население из зоны затопления. По собственному желанию 23 человека разместились у родственников, проживающих на соседних улицах.

Задействованы силы средства ДЧС в количестве 25 человек личного состава, 6 единиц техники, 3 плавсредства и 14 мотопомп. Паводковая обстановка на контроле.

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Как сообщалось ранее, вечером 4 апреля в с. Железнодорожное в 6-и двухквартирных домах была отведена и откачана талая вода. 33 жителя вернулись в свои дома. В этот же день в 23:00 завершены работы по откачке воды с погребов жилых домов в объеме 5 тысяч кубометров.

Всего за прошедшие сутки было выкачено более 53 тысяч кубометров воды, уложено 400 штук мешков с инертным материалом.

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Продолжаются работы по откачке воды с насосной станции с. Железнодорожное для восстановления подачи пресной воды населению.


Костанайская область   Происшествия   Паводок   МЧС  
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