35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 4 апреля 1945 года, шел 1383-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

В ходе Восточно-Померанской операции были разгромлены и пленены остатки немецкой 2-й армии, прижатые к морю севернее Гдыни. Части противника, блокированные на косе Хель и в дельте Вислы, капитулировали 9 мая. Была завершена Восточно-Померанская операция. Советские войска вышли на побережье Балтийского моря, овладев городами Кольберг, Гдыня и Данциг. С разгромом группы армий «Висла» была ликвидирована угроза контрудара противника во фланг и тыл основным силам 1-го Белорусского фронта.

Продолжительность операции — 54 суток. Ширина фронта боевых действий — 460 км. Глубина продвижения советских войск — 130—150 км. Среднесуточные темпы наступления — 2—3 км. Численность войск к началу операции — 920500 человек, безвозвратные потери — 52740 (5,7 %), санитарные потери — 172952, всего — 225692, среднесуточные — 4179.

В ходе Братиславско-Брновской наступательной операции противник был вынужден отступить из Братиславы, тем самым войска 2-го Украинского фронта освободили город. В борьбе за столицу Словакии активное участие приняла Дунайская флотилия, которая перевезла с правого (южного) берега Дуная на левый войска 23-го стрелкового корпуса. В тот же день войска фронта достигли австро-чехословацкой границы в районе устья Моравы.

В ходе Венской операции советские войска подошли к рубежу: устье реки Морава — Брук (северный) — река Лейта — Кесег — Сентготхард — западнее Надьканижа. Далее линия фронта проходила по рубежу реки Дравы.

В течение 4 апреля в полосе Карпат, юго-западнее города Новы Тарг, войска 4-го Украинского фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли более 60 населенных пунктов.

Юго-восточнее и южнее Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боем заняли город Баден. Одновременно западнее и юго-западнее озера Балатон войска фронта, действуя совместно с войсками болгарской армии, завершили очищение от противника юго-западной части Венгрии и на территории Югославии заняли населенные пункты Рогачевцы, До-Майинци, Скаковци.

В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории Венгрии.

4 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 35 дней…

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: www.historickarevue.com