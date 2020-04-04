35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 4 апреля 1945 года, шел 1383-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
В ходе Восточно-Померанской операции были разгромлены и пленены остатки немецкой 2-й армии, прижатые к морю севернее Гдыни. Части противника, блокированные на косе Хель и в дельте Вислы, капитулировали 9 мая. Была завершена Восточно-Померанская операция. Советские войска вышли на побережье Балтийского моря, овладев городами Кольберг, Гдыня и Данциг. С разгромом группы армий «Висла» была ликвидирована угроза контрудара противника во фланг и тыл основным силам 1-го Белорусского фронта.
Продолжительность операции — 54 суток. Ширина фронта боевых действий — 460 км. Глубина продвижения советских войск — 130—150 км. Среднесуточные темпы наступления — 2—3 км. Численность войск к началу операции — 920500 человек, безвозвратные потери — 52740 (5,7 %), санитарные потери — 172952, всего — 225692, среднесуточные — 4179.
В ходе Братиславско-Брновской наступательной операции противник был вынужден отступить из Братиславы, тем самым войска 2-го Украинского фронта освободили город. В борьбе за столицу Словакии активное участие приняла Дунайская флотилия, которая перевезла с правого (южного) берега Дуная на левый войска 23-го стрелкового корпуса. В тот же день войска фронта достигли австро-чехословацкой границы в районе устья Моравы.
В ходе Венской операции советские войска подошли к рубежу: устье реки Морава — Брук (северный) — река Лейта — Кесег — Сентготхард — западнее Надьканижа. Далее линия фронта проходила по рубежу реки Дравы.
В течение 4 апреля в полосе Карпат, юго-западнее города Новы Тарг, войска 4-го Украинского фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли более 60 населенных пунктов.
Юго-восточнее и южнее Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боем заняли город Баден. Одновременно западнее и юго-западнее озера Балатон войска фронта, действуя совместно с войсками болгарской армии, завершили очищение от противника юго-западной части Венгрии и на территории Югославии заняли населенные пункты Рогачевцы, До-Майинци, Скаковци.
В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории Венгрии.
4 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 35 дней…
36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене
37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином
38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу
39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции
40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань
Фото: www.historickarevue.com