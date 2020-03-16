35 директоров школ не хватает в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области не хватает 35 директоров школ. Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказала руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области Булбул Кузембаева , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В школах не хватает 120 специалистов, вакантны места 35 руководителей школ. В этом направлении управлением образования и отделами образования ведется работа по формированию кадрового резерва, претенденты на замещение 21 директора участвуют в конкурсе. Тем не менее, должности директоров Талдыкской, Жароткельской школ Айтекебийского района остаются вакантными с 2017 по 2018 годы», - сказала Б.Кузембаева.

До сих пор имеются проблемы аварийных и трехсменных школ. На сегодняшний день в Актюбинской области 3 школы находятся в аварийном состоянии, 12 школ работают в три смены.

«Что касается их решения, то в этом году планируется завершение строительства здания Кумжарганской средней школы Мугалжарского района, в новом учебном году дети будут обучаться в новом здании. Кроме того, проблема 4 трехсменных школ будет решена за счет строительства новых зданий, вопрос трехсменности СШ №60 города Актобе будет решен частично. По остальным 7 школам имеется план устранения проблемы до 2025 года», - сказала Б.Кузембаева.