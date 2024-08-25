35 детей потерялись во время концерта в Карагандинской области

В Карагандинской области полицейские вернули родителям 35 детей, потерявшихся во время концерта в честь празднования Дня шахтера, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Карагандинской области жители празднуют День шахтеров. В городе, где население уже приближается к миллионной отметке, в субботний вечер прошел праздничный концерт с участием звезд не только местной эстрады, а так же артистов казахстанской и российской эстрады.

На центральной площади города организаторы собрали 50 тысяч зрителей.

Фото: ДП Карагандинской области

— На охрану общественного порядка заступили более 500 полицейских. Нужно отметить что при проведении такого масштабного мероприятия не допущено ни одного правонарушения.

35 детей, потерявшихся во время концерта, вернули родителям, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Фото: ДП Карагандинской области