35 детей потерялись во время концерта в Карагандинской области
В Карагандинской области полицейские вернули родителям 35 детей, потерявшихся во время концерта в честь празднования Дня шахтера, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Карагандинской области жители празднуют День шахтеров. В городе, где население уже приближается к миллионной отметке, в субботний вечер прошел праздничный концерт с участием звезд не только местной эстрады, а так же артистов казахстанской и российской эстрады.
На центральной площади города организаторы собрали 50 тысяч зрителей.
— На охрану общественного порядка заступили более 500 полицейских. Нужно отметить что при проведении такого масштабного мероприятия не допущено ни одного правонарушения.
35 детей, потерявшихся во время концерта, вернули родителям, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.