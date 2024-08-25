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    12:15, 25 Август 2024 | GMT +6

    35 детей потерялись во время концерта в Карагандинской области

    ДП Карагандинской области
    Фото: ДП Карагандинской области

    В Карагандинской области полицейские  вернули родителям 35 детей, потерявшихся во время концерта в честь празднования Дня шахтера, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В Карагандинской области жители празднуют День шахтеров. В городе, где население уже приближается к миллионной отметке, в субботний вечер прошел праздничный концерт с участием звезд не только местной эстрады, а так же артистов казахстанской и российской эстрады.
    На центральной площади города организаторы собрали 50 тысяч зрителей.

    ДП Карагандинской области
    Фото: ДП Карагандинской области

    — На охрану общественного порядка заступили более 500 полицейских. Нужно отметить что при проведении такого масштабного мероприятия не допущено ни одного правонарушения.
    35 детей, потерявшихся во время концерта, вернули родителям, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    ДП Карагандинской области
    Фото: ДП Карагандинской области
    ДП Карагандинской области
    Фото: ДП Карагандинской области
    Теги:
    Праздник Регионы Казахстана Дети Карагандинская область Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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