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    20:11, 19 Март 2022 | GMT +6

    35 человек в преддверии праздника наградили полицейские СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области в честь Наурыз мейрамы поощрили 35 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, в числе награжденных ветераны органов внутренних дел, представители этнокультурных объединений, общественники, сотрудники областной и городской полиции.

    «Очень приятно, что мой труд отмечен именно накануне этого светлого, весеннего праздника. Думаю, что каждый из поощренных испытывает подобные чувства, разделяет радость! От себя поздравляю всех казахстанцев с наступающим солнечным праздником Наурыз мейрамы! Желаю всем мира, добра и процветания», - сказал старший инспектор центра кинологической службы Ерик Карибаев.









    Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов отметил, что Наурыз является одним из самых любимых праздников всех казахстанцев. Перед сотрудниками полиции стоит задача - обеспечить безопасность и спокойствие земляков. Все праздничные дни полицейские проведут в усиленном варианте несения службы.




    В пресс-службе добавили, что в течение предпраздничной недели службы и подразделения департамента участвовали в тематических конкурсах на тему национальных традиций, занимались благотворительностью, сняли патриотический видеоролик об особой роли лошадей в культуре и жизни казахского народа.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Поздравления Наурыз Правоохранительные органы
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