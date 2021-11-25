НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 35 человек работают в усиленном режиме для расчистки столичного аэропорта от снега. Об этом рассказал заместитель председателя правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев по производственной части Ергазы Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас погода прояснилась, а ночью из-за плохой видимости было сложно проводить очистку. 21 единиц техники работают по чистке полосы, также в усиленном режиме работают 35 человек. Есть специальный реагент для очистки полосы. Обрабатываем полосу реагентом. Сначала пошел мокрый снег, поэтому образовался лед. Поэтому сначала убираем снег, потом чистим реагентом. Очень сложно обслуживать самолеты. В некоторых самолетах даже не открывались багажники, потому что все замерзает из-за мокрого снега», - пояснил Ергазы Жолдасов.

Журналисты поинтересовались, не был ли задержан рейс Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Королевство Бельгия.

«Нет, его рейс вовремя обслужили. Он улетел в 10:00 утра, а аэропорт открыли в 09:00 утра. Президент безопасно улетел»,- пояснил Ергазы Жолдасов.

Отметим, что в обычные дни на обработку полосы уходит около часа, а в сильные морозы – больше полтора часа.

Напомним, что в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев были задержаны около 10 рейсов. Запасные рейсы отправили в аэропорт Новосибирска, Караганды и Алматы. В Новосибирск отправлены грузовые рейсы. А пассажирские - в Караганду и Алматы. Утром запустили около 7 рейсов.



















