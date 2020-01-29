35 человек, прибывших из Китая, госпитализировали – Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, главный санитарный врач Жандарбек Бекшин проинформировал о статусе мониторинга казахстанских и иностранных граждан, приехавших из КНР после 6 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 6 января по сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу с КНР в Казахстан прибыло 12 610 граждан. Среди них граждан Казахстана 12365, иностранцев 245. Мы уточнили предварительные данные на 7:00 сегодняшнего дня. Медицинские специалисты во всех регионах Казахстана дозвонились до 51% от этого числа, а это 6449 человек, и опросили их о наличии жалоб», - сообщил он.

Медики продолжают обзвон, чтобы каждого въехавшего из Китая в Казахстан с 6 января поставить на учет.

«Госпитализировано и изолировано в отдельные боксы на данный момент 35 человек. Из них 22 пациентам поставлен диагноз ОРВИ, четырем - грипп, в одном случае - грипп и парагрипп. Таким образом, подтверждены сезонные заболевания у 27 человек, а у остальных восьми госпитализированных мы берем и отправляем пробы для дополнительного тест-контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айтимбаева в городе Алматы. В этом центре освоена методика ПЦР-диагностики нового коронавируса. Все ресурсы в Казахстане есть. Плюс мы договорились с ВОЗ и РФ о взаимной профессиональной помощи», - заявил главный санитарный врач.

Вместе с тем он обратился к производителям медицинских масок. Жандарбек Бекшин отметил, что в Казахстане на сегодня работают пять отечественных производителей медицинских масок.

«Уважаемые отечественные производители медицинских масок! Мы регулируем только предельные цены на этот товар в аптеках, а не само ваше производство. Пожалуйста, оперативно отреагируйте на потребность граждан, производите, импортируйте медицинские маски», - обратился Ж. Бекшин.