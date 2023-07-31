35 человек погибли во время теракта в Пакистане

ИСЛАМАБАД. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 35 человек погибли во время теракта в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел в здании, где проводился конгресс одного из партнеров коалиционного правительства страны Исламского общества улемов (JUI-F).

Ответственность за нападение пока никто не взял на себя. В результате взрыва погибли 35, ранены более 80 человек.

На конгрессе Исламского общества улемов участвовали более 500 делегатов.

Согласно статистике Института исследований конфликтов и безопасности, с начала года количество терактов в Пакистане увеличилось на 79 процентов.

По данным института, за полгода в стране произошел 271 теракт, в результате которых погибли 389 человек.