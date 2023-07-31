РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:18, 30 Июль 2023 | GMT +6

    35 человек погибли во время теракта в Пакистане

    None
    Фото: www.aa.com.tr
    ИСЛАМАБАД. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 35 человек погибли во время теракта в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел в здании, где проводился конгресс одного из партнеров коалиционного правительства страны Исламского общества улемов (JUI-F).

    Ответственность за нападение пока никто не взял на себя. В результате взрыва погибли 35, ранены более 80 человек.

    На конгрессе Исламского общества улемов участвовали более 500 делегатов.

    Согласно статистике Института исследований конфликтов и безопасности, с начала года количество терактов в Пакистане увеличилось на 79 процентов.

    По данным института, за полгода в стране произошел 271 теракт, в результате которых погибли 389 человек.


    Теги:
    Пакистан Мировые новости Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!